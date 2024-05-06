Необходимо разработать сайт для драфтов карточной игры с функционалом создания комнат для игроков и зрителей. Пользователи смогут задавать ники, время на ход и тип драфтов. На странице будут отображаться ники и таймеры игроков, а также списки банов и пиков. Персонажи будут представлены с иконками, которые исчезнут после выбора. Список иконок будет предоставлен.
Оцивровка карт в MapInfo
Оцифровать карту сельского поселения (ЛЭЗ, ЗОУИТ, состав земель, почвенная карта)
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