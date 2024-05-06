Необходимо разработать сайт для драфтов карточной игры с функционалом создания комнат для игроков и зрителей. Пользователи смогут задавать ники, время на ход и тип драфтов. На странице будут отображаться ники и таймеры игроков, а также списки банов и пиков. Персонажи будут представлены с иконками, которые исчезнут после выбора. Список иконок будет предоставлен.