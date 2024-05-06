Оцивровка карт в MapInfo

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Закрыт2 заявки86 просмотров

Оцифровать карту сельского поселения (ЛЭЗ, ЗОУИТ, состав земель, почвенная карта)

AutoCADСоздание карт
2 месяца назад
guest_1740515444621
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