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Закрыт7 заявок46 просмотров

Добрый день, цель поставить RPC Light Solana на сервер, и по вебсокетам вытягивать мне нужную информацию и передавать ее на телеграм бот, ищу специалистов которые могут такое сделать, задача вроде не сложная. Спасибо жду заявок.

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