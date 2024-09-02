Разработка по простому ТЗ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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нужно разработать небольшое веб-приложение по данному ТЗ, оно достаточно простое, срок всего 1 день.

Создание веб-приложений
2 месяца назад
guest_1740485265749
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров