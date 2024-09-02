Требуется разработать приложение для mini Apps в Telegram по предоставленному ТЗ и дизайну из Фигмы. Ожидается реализация полной архитектуры приложения, включая Backend и Frontend, а также интеграция чат-бота. Укажите примеры работ, сроки выполнения и стоимость в откликах.