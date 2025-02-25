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Закрыт8 заявок294 просмотра

Сайт написан на

react.js typescript , node.js , laravel

LaravelNode.jsReactTypeScriptДоработка сайтов
2 месяца назад
y3864742
Ахмед 
48 лет
2 месяца в сервисе
Был
4 дня назад

Заявки фрилансеров

Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
92 отзыва(-1)
месяц назад
Дану
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
12 часов назад
2 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
21 час назад
39 отзывов(-3)
2 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
15 отзывов(-1)
2 месяца назад
Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
2 месяца назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
85 отзывов
2 месяца назад
Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
18 часов назад
1 отзыв
2 месяца назад
Андрей
 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
7 часов назад
46 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
Веб-программирование