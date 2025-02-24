Перенос интернет-магазина с Tilda на Shopify

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Техническое задание на перенос интернет-магазина с Tilda на Shopify

1. Цель проекта Перенос многостраничного интернет-магазина с платформы Tilda на Shopify с сохранением структуры, дизайна и функционала. Обеспечение корректной работы всех страниц, импорт товаров, настройка платежных систем и SEO-оптимизация.

2. Описание текущего сайта

  • Платформа: Tilda

  • Содержит: страницы категорий товаров, продуктовые страницы, блог, информацию о компании

  • Дизайн: требуется сохранить или адаптировать под Shopify

  • URL: https://laskaunion.com/

3. Основные задачи

  1. Разработка сайта на Shopify

    • Выбор и настройка шаблона Shopify (готовый или кастомный дизайн).

    • Перенос всех страниц с сохранением структуры и дизайна.

    • Адаптация элементов, если требуется.

    • Разработка на конструкторе GemPages Builder или любом другом, подходящем под платформу Shopify.

  2. Импорт товаров

    • Перенос всех товаров, включая описание, цены, изображения и характеристики.

    • Проверка корректности отображения информации.

  3. Настройка платежных систем и доставки

    • Подключение и настройка платежных шлюзов.

    • Настройка вариантов доставки.

  4. SEO-оптимизация

    • Перенос мета-тегов, заголовков и описаний.

    • Установка  URL-адресов.

  5. Тестирование и финальная проверка

    • Проверка корректности отображения всех страниц.

    • Тестирование функционала корзины, оформления заказа, платежей и доставки.

    • Проверка скорости загрузки страниц и мобильной адаптации.

4. Требования к исполнителю

  • Опыт работы с Tilda и Shopify.

  • Навыки работы с графическими редакторами приветствуются.

5. Сроки и бюджет

  • Укажите предполагаемое время выполнения проекта.

  • Укажите бюджет на выполнение работы.

6. Итоговый результат

  • Полностью функционирующий интернет-магазин на Shopify.

  • Корректно работающие страницы, товары, платежные системы и доставка.

  • SEO-оптимизированный сайт с сохранением всех необходимых элементов.

  • Тестирование и устранение возможных багов перед запуском.

ShopifyTildaИнтеграция платежных системСоздание интернет-магазинов
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