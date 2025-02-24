Создание интернет-магазина на платформе Shopify для продажи тортов и смузи. Требуется разработка функциональности добавления опций к товарам, подключение домена и базовая SEO-настройка. Срок выполнения — 10 дней. Необходим опыт работы с Shopify и учетная запись для работы предоставляется.
Перенос интернет-магазина с Tilda на Shopify
Техническое задание на перенос интернет-магазина с Tilda на Shopify
1. Цель проекта Перенос многостраничного интернет-магазина с платформы Tilda на Shopify с сохранением структуры, дизайна и функционала. Обеспечение корректной работы всех страниц, импорт товаров, настройка платежных систем и SEO-оптимизация.
2. Описание текущего сайта
Платформа: Tilda
Содержит: страницы категорий товаров, продуктовые страницы, блог, информацию о компании
Дизайн: требуется сохранить или адаптировать под Shopify
3. Основные задачи
Разработка сайта на Shopify
Выбор и настройка шаблона Shopify (готовый или кастомный дизайн).
Перенос всех страниц с сохранением структуры и дизайна.
Адаптация элементов, если требуется.
Разработка на конструкторе GemPages Builder или любом другом, подходящем под платформу Shopify.
Импорт товаров
Перенос всех товаров, включая описание, цены, изображения и характеристики.
Проверка корректности отображения информации.
Настройка платежных систем и доставки
Подключение и настройка платежных шлюзов.
Настройка вариантов доставки.
SEO-оптимизация
Перенос мета-тегов, заголовков и описаний.
Установка URL-адресов.
Тестирование и финальная проверка
Проверка корректности отображения всех страниц.
Тестирование функционала корзины, оформления заказа, платежей и доставки.
Проверка скорости загрузки страниц и мобильной адаптации.
4. Требования к исполнителю
Опыт работы с Tilda и Shopify.
Навыки работы с графическими редакторами приветствуются.
5. Сроки и бюджет
Укажите предполагаемое время выполнения проекта.
Укажите бюджет на выполнение работы.
6. Итоговый результат
Полностью функционирующий интернет-магазин на Shopify.
Корректно работающие страницы, товары, платежные системы и доставка.
SEO-оптимизированный сайт с сохранением всех необходимых элементов.
Тестирование и устранение возможных багов перед запуском.
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