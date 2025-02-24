Усовершенствование сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок212 просмотров

На основании проведенного аудита сайта провести его усовершенствование для повышения эффективности работы. Подключить к TGM и рекламным кабинетам. Сайт на HTML. http://timber-mebel.by/

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2 месяца назад
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