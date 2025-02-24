Необходимо создать точную копию сайта с полным функционалом, включая личный кабинет, регистрацию, пополнение баланса и адаптивную версию для мобильных устройств. Также нужно подключить админ панель для контроля учетных записей пользователей, автоматические котировки курсов валют и чат технической помощи. Загрузка на хостинг обязательна.
Правки в системе бронирования автобусных билетов
Добрый день!
Система бронирования https://infobus24.de/ на трех языках.
Есть несколько уровней доступа со своим функционалом. Для каждого свой личный кабинет.
Система изнутри выглядит примерно так как на скрине.
Все файлы, что есть сейчас, выложила на гугл диск, есть репозиторий гитхаб.
https://drive.google.com/drive/folders/1Xn_59v1CPbcAhxLtDbOMWZS4On6qfyBp?usp=sharing
Система создана на основе стека технологий MERN (MongoDb, Express.js, React.js, Node.js.).
Соответственно база данных на MongoDb
API для управления БД на Node.js. с Express.js
Сайт на React.js
Задание:
1. Правильное отображение в списке и поиске рейсов локаций, дней недели и времени.
Чтоб была возможность добавить такой рейс.
1) Выезд из Берлина пт, сб с аэропорта 19:45,
Прибытие в Калининград в сб, вс в 5:30
Обратно из Калининграда:
Выезд пн, ср в 18:00
Прибытие в Берлин во Вт и чт в 5:30 в аэропорт
2) Выезд из Берлина в вс в 22:00 из Мазурен
Прибытие в Калининград в пн в 9:00
Обратно из Калининграда:
Выезд в сб в 22:00
Прибытие в Берлин вс в 9:00 в вс в Мазурен
2. При выборе рейса обратно, чтоб показывались все возможные варианты обратного рейса того же перевозчика, как указано в п.1.
3. Сохранить данные пассажиров для авторизованных пользователей при бронировании (если вдруг решит выбрать другую дату или рейс, чтоб заново не вводить).
То есть сброс уже введенных данных пассажиров только после перезагрузки страницы или после выхода из страницы поиска рейсов.
Далее будут еще задания.
В случае успешного выполнения, возможно сотрудничество на постоянной основе.
Заявки фрилансеров
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