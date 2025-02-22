Ищется опытный специалист для разработки и внедрения чат-бота в Telegram канале клуба. Задачи включают создание мини-гида по продуктам и автоматизацию ответов на часто задаваемые вопросы. Срок выполнения - 4-6 недель. Интеграция на сайте обсуждается. Примеры работ и сроки выполнения обязательны.
Бот Авто выставление товара Playerok
Нужно сделать бота или что то типо того чтобы он автоматически выставлял товар на Playerok по моим уже заготовкам.
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