Требуется опытный веб-разработчик для создания сайта по референсу. Необходимы навыки в HTML, CSS, JavaScript и опыт работы с CMS, например, WordPress. Обязательно наличие портфолио. Условия работы обсуждаются, возможна удаленная работа.
Написание модуля для DLE
Нам нужен опытный программист, который достаточно долго работает с этой CMS, DLE чтобы разработать модуль, который будет отображать другие сезоны сериала со ссылками на них.
На созданных страницах сезонов нужно добавить ссылки на другие сезоны сериала в виде какого-то виджета, вкладки, выпадающего меню или чего-то подобного, далее мы это уточним.
Допустим, сериал состоит из 3 сезонов.
Я бы хотел, чтобы на странице 1 сезона были ссылки на другие сезоны (2 и 3).
Соответственно, во 2 сезоне должны быть ссылки на 1 и 3 сезон.
В 3 сезоне должны быть ссылки на 1 и 2.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование16 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо переписать существующий код canvas с анимацией на WebGL или другую JS библиотеку для улучшения производительности рендера. Успешное выполнение задачи приведет к новым подобным проектам.Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $1000
Требуется разработать сайт для продажи раскладов таро, а также создать несколько калькуляторов. Ожидается качественная веб-программирование с удобным интерфейсом для пользователей.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт2 месяца назад
Требуется внести корректировки в работу фоновых видео на сайте. Задача включает улучшение функционала видео и адаптацию блока для мобильных устройств. Подробности изложены в документах.Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется доработка интернет-магазина на Opencart 2. Необходимо установить модуль, который добавляет возможность выбора опций товара, таких как цвет с описанием. Также требуется настройка мелких параметров сайта для улучшения функционала и удобства пользователей.Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
- $300
Требуется доработка сайта с сохранением существующего функционала. Необходимо изменить шрифты и добавить новые функции согласно техническому заданию. Новый макет доступен в Figma. Работа предполагает исправление и интеграцию изменений на сайте.Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется специалист для профессиональной настройки AMO CRM. Основные задачи: контроль процессов и оптимизация продаж. Необходим опыт работы с CRM-системами.Веб-программирование1 заявкаЗакрытмесяц назад
Требуется разработка прототипа проекта для веб-сервиса с количеством страниц до 20. Ожидается обсуждение деталей и требований во время выполнения. Укажите свои цены и сроки выполнения работы.Веб-программирование6 заявокЗакрытмесяц назад
- $400
Требуется разработка графического интерфейса для разбивки большого списка точек (от 26 до 100) на группы до 25 точек для использования с Google Maps. Интерфейс должен позволять удобно выбирать сегменты, подсчитывать количество точек и визуализировать маршруты. На выходе ожидается упорядоченная последовательность маршрутов, связывающая группы точек для создания общего маршрута.Веб-программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад