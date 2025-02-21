Написание модуля для DLE

Нам нужен опытный программист, который достаточно долго работает с этой CMS, DLE чтобы разработать модуль, который будет отображать другие сезоны сериала со ссылками на них.

На созданных страницах сезонов нужно добавить ссылки на другие сезоны сериала в виде какого-то виджета, вкладки, выпадающего меню или чего-то подобного, далее мы это уточним.

Допустим, сериал состоит из 3 сезонов.

Я бы хотел, чтобы на странице 1 сезона были ссылки на другие сезоны (2 и 3).

Соответственно, во 2 сезоне должны быть ссылки на 1 и 3 сезон.

В 3 сезоне должны быть ссылки на 1 и 2.