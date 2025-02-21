Доработать сайт

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок4 просмотра

Сделан в дополнение новый макет в figma.
Нужно оставив весь УЖЕ созданный функционал - поменять шрифты и добавить некоторые функции, согласно ТЗ ( https://docs.google.com/document/d/1f42HlrDj6tQ585... )
Сам сайт куда нужно будет вставить всё , исправить. : http://bahnar.devdenis.ru/

FigmaДоработка сайтовПодбор шрифтов
2 месяца назад
rudolfkopytov
Рудольф 
55 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров