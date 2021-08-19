Полная настройка АМО CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка197 просмотров

Ищем специалиста, который профессионально настроит AMO CRM под наши задачи, а именно:
1. Контроль процессов.
2. Продажи.

AmoCRM
2 месяца назад
guest_1740108071375
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
2 месяца назад
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Веб-программирование