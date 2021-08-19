Требуется разработка графического интерфейса для разбивки большого списка точек (от 26 до 100) на группы до 25 точек для использования с Google Maps. Интерфейс должен позволять удобно выбирать сегменты, подсчитывать количество точек и визуализировать маршруты. На выходе ожидается упорядоченная последовательность маршрутов, связывающая группы точек для создания общего маршрута.
Полная настройка АМО CRM
Ищем специалиста, который профессионально настроит AMO CRM под наши задачи, а именно:
1. Контроль процессов.
2. Продажи.
Заявки фрилансеров
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