Требуется разработать бота для сайта seosprint.net. Основные функции: регистрация с капчей и сохранение пользователя в базе данных, использование нескольких прокси, выполнение заданий с перерывами в 30 минут. Важно проработать стабильность и эффективность работы бота.
Доработка сайта на WordPress
Техническое задание https://docs.google.com/document/d/1sEDN58gne7JFgvPUR87VfthQ_rW5EJkp0d36YWxcrno/edit?tab=t.0#heading=h.13wl3viwebc2
Сайтhttps://typetype.ru/
Просьба в откликах немного рассказать о себе, прислать примеры своих последних работ, оценить примерное кол-во часов на выполнение задачи, а также написать свою ставку в час.
Ищем разработчика обязательно от middle уровня! Если сработаемся есть возможность работы на постоянной основе.
Заявки фрилансеров
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