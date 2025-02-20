Доработка сайта на WordPress

Техническое задание https://docs.google.com/document/d/1sEDN58gne7JFgvPUR87VfthQ_rW5EJkp0d36YWxcrno/edit?tab=t.0#heading=h.13wl3viwebc2

Сайтhttps://typetype.ru/





Просьба в откликах немного рассказать о себе, прислать примеры своих последних работ, оценить примерное кол-во часов на выполнение задачи, а также написать свою ставку в час.



Ищем разработчика обязательно от middle уровня! Если сработаемся есть возможность работы на постоянной основе.