Доработка сайта на WordPress

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Закрыт7 заявок293 просмотра

Техническое задание https://docs.google.com/document/d/1sEDN58gne7JFgvPUR87VfthQ_rW5EJkp0d36YWxcrno/edit?tab=t.0#heading=h.13wl3viwebc2
Сайтhttps://typetype.ru/


Просьба в откликах немного рассказать о себе, прислать примеры своих последних работ, оценить примерное кол-во часов на выполнение задачи, а также написать свою ставку в час.

Ищем разработчика обязательно от middle уровня! Если сработаемся есть возможность работы на постоянной основе.

PHPWordPressДоработка сайтов
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