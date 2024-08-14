Настроить обмен 1С УТ11.4 и сайта на 1С Битрикс

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Настроить обмен 1С УТ11.4 и сайта на 1С Битрикс. Для примера - есть рабочий обмен в нашей старой УТ10, оттуда же можно выгрузить дерево групп товаров.
Из УТ на сайт идут: номенклатура, контрагенты, типы цен, остатки. Номенклатура без торговых предложений.
С сайта в УТ приходят заказы, оплаты и новые контрагенты.

1С-Битрикс
2 месяца назад
solar122
50 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад

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