Требуется разработка программы для автоматической смены страны и региона в VPN Windscribe с возможностью случайного выбора, черным списком стран, и проверкой подключения. Программа должна работать на Windows 10 и написана на Python. Настройка интервала смены VPN также обязательна.
Чат бот
Задача:
Создать бота, который обеспечивает анонимное общение между моделями (М1, М2…) и контент-менеджерами (КМ1, КМ2…) с разделением чатов и сохранением переписок.
Функционал:
1. Админ-панель:
• Добавление/удаление моделей и КМ.
• Привязка КМ к моделям и открепление.
• Кнопка “Очистить диалоги” (удаляет чаты после открепления).
• Просмотр всех переписок (дата, время, участники, текст).
2. Работа с чатами:
• У каждой модели и КМ отдельные контакты, а не один бот.
• Если КМ открепляют → чат исчезает.
• Если КМ привязывают к новой модели → появляется новый контакт.
3. Хранение данных:
• Все переписки сохраняются в базе (с датами, участниками и текстами).
• В админке можно фильтровать чаты по моделям, КМ и датам.
4. Ограничение доступа:
• Только авторизованные пользователи могут работать с ботом.
• Доступ в админку только у модераторов/управляющих.
Как работает:
1. Админ настраивает связи между моделями и КМ.
2. Каждый чат у КМ и моделей – отдельный контакт.
3. Открепили КМ – чат исчез, очистили диалог – данные удалились.
4. Все переписки хранятся в базе и доступны для проверки.
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