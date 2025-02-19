Задача:

Создать бота, который обеспечивает анонимное общение между моделями (М1, М2…) и контент-менеджерами (КМ1, КМ2…) с разделением чатов и сохранением переписок.

Функционал:

1. Админ-панель:

• Добавление/удаление моделей и КМ.

• Привязка КМ к моделям и открепление.

• Кнопка “Очистить диалоги” (удаляет чаты после открепления).

• Просмотр всех переписок (дата, время, участники, текст).

2. Работа с чатами:

• У каждой модели и КМ отдельные контакты, а не один бот.

• Если КМ открепляют → чат исчезает.

• Если КМ привязывают к новой модели → появляется новый контакт.

3. Хранение данных:

• Все переписки сохраняются в базе (с датами, участниками и текстами).

• В админке можно фильтровать чаты по моделям, КМ и датам.

4. Ограничение доступа:

• Только авторизованные пользователи могут работать с ботом.

• Доступ в админку только у модераторов/управляющих.

Как работает:

1. Админ настраивает связи между моделями и КМ.

2. Каждый чат у КМ и моделей – отдельный контакт.

3. Открепили КМ – чат исчез, очистили диалог – данные удалились.

4. Все переписки хранятся в базе и доступны для проверки.