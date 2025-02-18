Требуется разработать два телеграм-бота. Первый бот будет считывать рекламные посты с тегом #реклама, извлекать ссылки и передавать их через API. Второй бот будет получать данные от первого, взаимодействовать с сайтом Go-ip.ru и вставлять ссылки в заданные шаблоны. Необходима настройка для количества пабликов и их названий, а также работа в цикле из двух дней.