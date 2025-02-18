Сделать парсер приложения для андроид

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки18 просмотров

Сделать парсер приложения для андроид.
Только важно чтобы сделать алгоритму который имеется ( вышлю при обсуждение).
Самое важное это спарсить каталог товаров.
Детали по заданию вышлю исполнителю в ЛС.

AndroidСоздание парсеров
2 месяца назад
GGF
34 года
10 месяцев в сервисе
Был
8 дней назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
2 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
Денис
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
14 минут назад
107 отзывов
2 месяца назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
2 месяца назад