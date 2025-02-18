Парсер пампов монет Mexc биржа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок201 просмотр

Нужна помощь в настройке парсера, задачи: 

парсер пампов монет которые есть на Mexc бирже больше интересуют мемкоины с ростом более 8% в пампе

Интервал 1-5 минут. Монеты в большей части это новые которые появились на бирже за последние 24 часа. Результаты выводить в телеграмм канала через бота -( бот создан настроен группа есть). API ключ mexc я предоставлю. Телеграмм группа тоже есть куда нужно отправлять сообщения. Вместо сервера - выступит мой ПК

Код парсера который есть сейчас: 

import os

import requests

# Твой API токен от Mexc

API_KEY = os.getenv('MEXC_API_KEY') 

# Токен Telegram-бота

TELEGRAM_BOT_TOKEN = os.getenv('TELEGRAM_BOT_TOKEN') 

# chat_id твоей группы (нужно заменить на ID чата)

TELEGRAM_CHAT_ID = os.getenv('TELEGRAM_CHAT_ID') 

# API URL для получения данных с Mexc

url = 'https://www.mexc.com/open/api/v3/market/tickers'

# Выполни запрос к API

response = requests.get(url)

if response.status_code == 200:

    data = response.json()  # Преобразуем ответ в формат JSON

    for ticker in data['data']:

        symbol = ticker['symbol']  # Символ монеты (например, BTC/USDT)

        change = ticker['percent']  # Изменение процента

        market_cap = ticker['market_cap']  # Рыночная капитализация

        

        # Если процентный рост более 8%

        if float(change) > 8:

            # Сформируй сообщение

            message = f"{symbol}: {change}% | Market Cap: {market_cap}$\n"

            

            # Отправить сообщение в Telegram

            telegram_url = f'https://api.telegram.org/bot{TELEGRAM_BOT_TOKEN}/sendMessage?chat_id={TELEGRAM_CHAT_ID}&text={message}'

            requests.get(telegram_url)

else:

    print(f"Ошибка: {response.status_code}") 

цена договорная 

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