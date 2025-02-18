Нужна помощь в настройке парсера, задачи:

парсер пампов монет которые есть на Mexc бирже больше интересуют мемкоины с ростом более 8% в пампе

Интервал 1-5 минут. Монеты в большей части это новые которые появились на бирже за последние 24 часа. Результаты выводить в телеграмм канала через бота -( бот создан настроен группа есть). API ключ mexc я предоставлю. Телеграмм группа тоже есть куда нужно отправлять сообщения. Вместо сервера - выступит мой ПК

Код парсера который есть сейчас:

import os

import requests

# Твой API токен от Mexc

API_KEY = os.getenv('MEXC_API_KEY')

# Токен Telegram-бота

TELEGRAM_BOT_TOKEN = os.getenv('TELEGRAM_BOT_TOKEN')

# chat_id твоей группы (нужно заменить на ID чата)

TELEGRAM_CHAT_ID = os.getenv('TELEGRAM_CHAT_ID')

# API URL для получения данных с Mexc

url = 'https://www.mexc.com/open/api/v3/market/tickers'

# Выполни запрос к API

response = requests.get(url)

if response.status_code == 200:

data = response.json() # Преобразуем ответ в формат JSON

for ticker in data['data']:

symbol = ticker['symbol'] # Символ монеты (например, BTC/USDT)

change = ticker['percent'] # Изменение процента

market_cap = ticker['market_cap'] # Рыночная капитализация

# Если процентный рост более 8%

if float(change) > 8:

# Сформируй сообщение

message = f"{symbol}: {change}% | Market Cap: {market_cap}$

"

# Отправить сообщение в Telegram

telegram_url = f'https://api.telegram.org/bot{TELEGRAM_BOT_TOKEN}/sendMessage?chat_id={TELEGRAM_CHAT_ID}&text={message}'

requests.get(telegram_url)

else:

print(f"Ошибка: {response.status_code}")

цена договорная