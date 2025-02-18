Требуется помощь в доработке базы данных, созданной в конструкторе DataExpress. Необходимо разобраться в загрузке, редактировании данных и возможных доработках. База представляет собой каталог товаров с группировкой по поставщикам и ценам. Подробности будут предоставлены после обращения.
Парсер пампов монет Mexc биржа
Нужна помощь в настройке парсера, задачи:
парсер пампов монет которые есть на Mexc бирже больше интересуют мемкоины с ростом более 8% в пампе
Интервал 1-5 минут. Монеты в большей части это новые которые появились на бирже за последние 24 часа. Результаты выводить в телеграмм канала через бота -( бот создан настроен группа есть). API ключ mexc я предоставлю. Телеграмм группа тоже есть куда нужно отправлять сообщения. Вместо сервера - выступит мой ПК
Код парсера который есть сейчас:
import os
import requests
# Твой API токен от Mexc
API_KEY = os.getenv('MEXC_API_KEY')
# Токен Telegram-бота
TELEGRAM_BOT_TOKEN = os.getenv('TELEGRAM_BOT_TOKEN')
# chat_id твоей группы (нужно заменить на ID чата)
TELEGRAM_CHAT_ID = os.getenv('TELEGRAM_CHAT_ID')
# API URL для получения данных с Mexc
url = 'https://www.mexc.com/open/api/v3/market/tickers'
# Выполни запрос к API
response = requests.get(url)
if response.status_code == 200:
data = response.json() # Преобразуем ответ в формат JSON
for ticker in data['data']:
symbol = ticker['symbol'] # Символ монеты (например, BTC/USDT)
change = ticker['percent'] # Изменение процента
market_cap = ticker['market_cap'] # Рыночная капитализация
# Если процентный рост более 8%
if float(change) > 8:
# Сформируй сообщение
message = f"{symbol}: {change}% | Market Cap: {market_cap}$\n"
# Отправить сообщение в Telegram
telegram_url = f'https://api.telegram.org/bot{TELEGRAM_BOT_TOKEN}/sendMessage?chat_id={TELEGRAM_CHAT_ID}&text={message}'
requests.get(telegram_url)
else:
print(f"Ошибка: {response.status_code}")
цена договорная
Заявки фрилансеров
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