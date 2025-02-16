Требуется помощь с деплоем приложения на основе node.js и react.js на сервере ispmanager. Все файлы и база данных уже находятся на сервере, однако возникают проблемы с загрузкой статики и сохранением куки. Необходимо внести изменения в конфигурацию Nginx для исправления этих проблем.