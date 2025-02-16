Тех работы

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Закрыт7 заявок180 просмотров

Требуется тех специалист по Битрикс для решения возникших вопросов интернет-магазина. Необходим опыт в программировании и прекрасное знание платформы Битрикс. Так же в целом технические вопросы, с сертификатами, нагрузками и тп

1С-Битрикс
2 месяца назад
Tranzitik
Петр 
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Павел
 
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