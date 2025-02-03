Произвожу импорт базы данных из phpmyadmin получаю CSV файл, который в последующем загружаю в google таблицы для наполнения, после наполнения сохраняю и пробую импортировать в phpmyadmin и получаю ошибку Несоответствие количества столбцов в CSV данных на строке 1.

Насколько я понял пропадают "" и как решить проблему не понимаю