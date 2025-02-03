Необходимо поменять ссылку в коде миниприложения, размещенного на сервере timeweb. Требуется либо обучение по изменению ссылки через консоль, либо доработка кода для возможности изменения ссылки через /admin в телеграм боте.
Проблема с импортом в phpmyadmin
Произвожу импорт базы данных из phpmyadmin получаю CSV файл, который в последующем загружаю в google таблицы для наполнения, после наполнения сохраняю и пробую импортировать в phpmyadmin и получаю ошибку Несоответствие количества столбцов в CSV данных на строке 1.
Насколько я понял пропадают "" и как решить проблему не понимаю
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