Проблема с импортом в phpmyadmin

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Закрыт2 заявки15 просмотров

Произвожу импорт базы данных из phpmyadmin получаю CSV файл, который в последующем загружаю в google таблицы для наполнения, после наполнения сохраняю и пробую импортировать в phpmyadmin и получаю ошибку Несоответствие количества столбцов в CSV данных на строке 1.
Насколько я понял пропадают "" и как решить проблему не понимаю

PHPSQL
3 месяца назад
guest_15998491553772
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