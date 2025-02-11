Ищем специалиста для защиты сайта на WordPress от ботов и оптимизации форм. Задачи: блокировка нежелательных IP, добавление капчи, скрытие email-адресов, рекомендации по VPS и постоянный мониторинг безопасности. Необходим опыт в веб-безопасности и работе с WordPress.
Настроить свой VPN сервер
Есть мини пк, из него нужно сделать впн сервер
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