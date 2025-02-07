Защита сайта от ботов, настройка безопасности и оптимизация сайта на WP



Ищем специалиста для настройки защиты сайта на WP от ботов, которые собирают информацию, отправляют запросы и генерируют автоматические письма.



🔹 Основные проблемы:



📌 Необходимость скрыть email-адреса от ботов и обеспечить проверку пользователя при отправке заявки.



📌 Высокая нагрузка на сервер из-за активности ботов (Ahrefs, Facebook, ChatGPT, Amazon и других), сканеров уязвимостей CMS, грабберов, облачных сервисов и дата-центров.



📌 Отсутствие эффективной защиты на текущем хостинге (рассматривается возможность переноса на VPS для расширения возможностей).





🔹 Задачи:



1️⃣ Внедрить защиту от ботов: блокировка нежелательных IP, ботов, сканеров, спам-ботов и т. д.



2️⃣ Оптимизировать форму заявки: добавить капчу или другой метод проверки реального пользователя.



3️⃣ Скрыть email-адреса от ботов, чтобы они не могли получить доступ к контактной информации.



4️⃣ Рекомендации по переносу сайта на VPS (если необходимо) и настройке дополнительных мер безопасности.



5️⃣ Обеспечить постоянный мониторинг и обновление безопасности (как отдельная услуга или по договоренности).



💼 Формат работы: фриланс / разовая задача с возможностью дальнейшего сотрудничества.



📌Необходим опыт в сфере веб-безопасности, работы с WordPress, настройкой серверов VPS и аналитикой бот-атак.



🔹 Дополнительно:

Помимо данной работы, нам часто требуются доработки различных сайтов на WordPress. Ищем специалиста, который готов выполнять различные задачи на WP-сайтах, в основном в интернет-магазинах.



💡 Если у вас есть опыт в разработке, настройке и оптимизации WordPress-сайтов, будем рады долгосрочному сотрудничеству!