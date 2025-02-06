Необходимо разработать auth-сервер для игры War Thunder, позволяющий залогиниться и создать пользовательскую сессию через терминал под Linux. Задача включает поддержку круглосуточной работы сессии и сбор логов в базу данных. Имеется устаревший исходный код, который требует обновления для корректной работы.
Установка сайта WordPress на сервер
Здравствуйте. Нужно установить 3 сайта на один сервер, ОС Ubuntu, панель Hestya. Домены подключены через клоуд.
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