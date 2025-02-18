Написать 2 бота для ТГ

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Закрыт6 заявок146 просмотров

1 бот - для телеграм

Бот должен считывать рекламный пост по тегу #реклама

С этого поста - брать ссылку на сам пост

Также с этого поста - брать ссылку, которая спрятана в тексте заголовка

Передавать через API другому боту - эти 2 ссылки и название паблика

Нужна доступная настройка для количества пабликов и названий пабликов

2 бот - для связи телеграм бота и сайта Go-ip.ru

Должен принимать ссылки от первого бота

Считывать название, которое дал ему первый бот и заходить на сайт go-ip.ru во вкладку "Панель", нажать на папки и найти паблик с подходящим названием, которое ранне было передано; зайти на эту папку и вставить ссылки в шаблон

Шаблоны под номерами 1,2,3,4,5,6 он тоже должен уметь считывать

В день выходит 3 рекламы, поэтому в боте должен быть цикл из 2 дней.

В первый день цикла бот вставляет ссылки в 1,2,3 шаблон поочерёдно, а во второй день 4,5,6

Интеграция APIСоздание ботов
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