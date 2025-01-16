Необходимо исправить ошибку в Discord, связанную с сообщением 'Log size is more than 8 MB. Sending isn`t available.'. Требуется ответственное и качественное решение проблемы. Идеально для специалистов в области системного программирования, имеющих опыт работы с 44калибр.
Нужно помощь с windows defender
Делаю проект, надо показать как работает windows defender, и как его обойти, то есть просто сделать так чтобы на ехе(мой скрипт) , он не ругался
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