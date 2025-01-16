Необходимо доработать смарт-контракт на tact и внедрить его в приложение с консультацией back-end разработчика на PHP Laravel. Требуется добавить возможность оплаты в USDT, так как в текущей версии доступна только оплата в TON. Укажите свой опыт разработки в блокчейне TON в ставке.