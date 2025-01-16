Нужно помощь с windows defender

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Делаю проект, надо показать как работает windows defender, и как его обойти, то есть просто сделать так чтобы на ехе(мой скрипт) , он не ругался

3 месяца назад
guest_1737918251659
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
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3 месяца назад