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Amazing rp
Технічне завдання
Завдання
Реалізувати функціонал для взаємодії з сервером SAMP версії 0.3 (SAMP 0.3), що включає:
1. Аналіз і перехоплення пакетів.
2. Розшифровку і шифрування даних.
3. Можливість формування і відправки кастомних пакетів.
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#### Вимоги до функціоналу
1. Перехоплення даних:
- Розробка системи для перехоплення пакетів, що надсилаються клієнтом і сервером.
- Визначення ключових місць, де обробляються дані (наприклад, у клієнті SAMP).
2. Шифрування і розшифровка:
- Реалізація алгоритму розшифровки пакетів, що передаються сервером.
- Зворотна реалізація шифрування для відправки коректних даних на сервер.
- Забезпечення сумісності шифрування з SAMP 0.3.
3. Створення кастомних пакетів:
- Можливість формування і відправки користувацьких пакетів, що відповідають специфікації SAMP.
- Гнучкість у налаштуванні структури пакетів (можливість зміни ID пакета, вмісту і розміру).
4. Інтеграція в клієнт SAMP:
- Можливість взаємодії з уже існуючим клієнтом (наприклад, через хуки).
- Вивід необхідних даних (наприклад, отриманих пакетів) у лог або на екран.
5. Логування:
- Ведення логів всіх перехоплених, розшифрованих, зашифрованих і відправлених пакетів.
- Можливість фільтрації даних для спрощення аналізу.
---
#### Додаткові вимоги
- Підтримка платформи Windows.
- Мінімальний вплив на продуктивність клієнта.
- Документація до кожного етапу реалізації (наприклад, алгоритм шифрування, структура пакетів).
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#### Надавані матеріали
1. Доступ до тестового сервера SAMP 0.3.
2. Можливі приклади пакетів для аналізу.
3. Інструменти налагодження і аналізу (якщо потрібно).
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#### Термін виконання
Очікуваний термін виконання — 4 тижні з моменту затвердження.
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#### Очікувані результати
1. Робочий модуль з вказаним функціоналом.
2. Джерельний код з коментарями.
3. Інструкція по використанню і налаштуванню.
4. Звіт по використаним методам шифрування і їх сумісності з SAMP.
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Якщо є уточнення, додайте їх перед фіналізацією завдання.
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