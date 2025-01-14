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Технічне завдання  

Завдання  

Реалізувати функціонал для взаємодії з сервером SAMP версії 0.3 (SAMP 0.3), що включає:  

1. Аналіз і перехоплення пакетів.  

2. Розшифровку і шифрування даних.  

3. Можливість формування і відправки кастомних пакетів.  

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#### Вимоги до функціоналу  

1. Перехоплення даних:  

   - Розробка системи для перехоплення пакетів, що надсилаються клієнтом і сервером.  

   - Визначення ключових місць, де обробляються дані (наприклад, у клієнті SAMP).  

2. Шифрування і розшифровка:  

   - Реалізація алгоритму розшифровки пакетів, що передаються сервером.  

   - Зворотна реалізація шифрування для відправки коректних даних на сервер.  

   - Забезпечення сумісності шифрування з SAMP 0.3.  

3. Створення кастомних пакетів:  

   - Можливість формування і відправки користувацьких пакетів, що відповідають специфікації SAMP.  

   - Гнучкість у налаштуванні структури пакетів (можливість зміни ID пакета, вмісту і розміру).  

4. Інтеграція в клієнт SAMP:  

   - Можливість взаємодії з уже існуючим клієнтом (наприклад, через хуки).  

   - Вивід необхідних даних (наприклад, отриманих пакетів) у лог або на екран.  

5. Логування:  

   - Ведення логів всіх перехоплених, розшифрованих, зашифрованих і відправлених пакетів.  

   - Можливість фільтрації даних для спрощення аналізу.  

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#### Додаткові вимоги  

- Підтримка платформи Windows.  

- Мінімальний вплив на продуктивність клієнта.  

- Документація до кожного етапу реалізації (наприклад, алгоритм шифрування, структура пакетів).  

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#### Надавані матеріали  

1. Доступ до тестового сервера SAMP 0.3.  

2. Можливі приклади пакетів для аналізу.  

3. Інструменти налагодження і аналізу (якщо потрібно).  

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#### Термін виконання  

Очікуваний термін виконання — 4 тижні з моменту затвердження.  

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#### Очікувані результати  

1. Робочий модуль з вказаним функціоналом.  

2. Джерельний код з коментарями.  

3. Інструкція по використанню і налаштуванню.  

4. Звіт по використаним методам шифрування і їх сумісності з SAMP.  

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Якщо є уточнення, додайте їх перед фіналізацією завдання.

Разработка модулей
4 месяца назад
Fols222
Артем 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
месяц назад

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Абдулазиз
 
29 лет
4 месяца в сервисе
Был
21 день назад
4 месяца назад