Создание файтинга

$260
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка35 просмотров

Нужен файтинг по типу МК11 по локациям и персонажам, а по механикам как Shadow Fight 2 только без оружия.

Нужно сделать 40 уровней (10 уровней на одной и той же локации - 9 одинаковых преспешников(будет отличаться урон и хп) и 1 босс и так дл.)

Вся графика и анимации с нас.

Готовы взять только ответственного и быстроотвечающего разработчика (обратная связь для проекта важна).

Удобная среда для общения - Телеграм

Разработка игр
4 месяца назад
guest_1734845534852
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Олександр
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
7 дней назад
4 месяца назад