Ищем специалистов для разработки приложений на Android, iOS и десктопа с тремя карточными играми. Проект будет социальным, включает турниры и чат во время игры. Дизайн предоставляется. Предпочтение отдается веб-технологиям. Укажите примерный ценник.
Создание файтинга
Нужен файтинг по типу МК11 по локациям и персонажам, а по механикам как Shadow Fight 2 только без оружия.
Нужно сделать 40 уровней (10 уровней на одной и той же локации - 9 одинаковых преспешников(будет отличаться урон и хп) и 1 босс и так дл.)
Вся графика и анимации с нас.
Готовы взять только ответственного и быстроотвечающего разработчика (обратная связь для проекта важна).
Удобная среда для общения - Телеграм
Заявки фрилансеров
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