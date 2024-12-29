Нужен файтинг по типу МК11 по локациям и персонажам, а по механикам как Shadow Fight 2 только без оружия.

Нужно сделать 40 уровней (10 уровней на одной и той же локации - 9 одинаковых преспешников(будет отличаться урон и хп) и 1 босс и так дл.)

Вся графика и анимации с нас.

Готовы взять только ответственного и быстроотвечающего разработчика (обратная связь для проекта важна).

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