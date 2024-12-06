Требуется разработать гибкую систему варки и крафта химических продуктов для игр. Система должна позволять пользователю выбирать продукты со склада, добавлять рецепты варок и использовать различные реакторы. Включите возможность управления процессом варки через меню. Удобство работы и возможность дальнейшего сотрудничества определяют стоимость проекта.
Проект в телеграм (тапалку)
Заинтересован в приобретении уникального и качественного Telegram-проекта, формата тапалки. Рассмотрю варианты с механиками симулятора, стратегии или другими нестандартными игровыми концепциями.
Критерии:
Не банальный игровой сценарий.
Высокое качество реализации (удобный интерфейс, плавный геймплей).
Возможность кастомизации или масштабирования проекта.
(Желательно) уже доступна аудитория пользователей.
Готов рассмотреть предложения сразу с монетизацией, реферальными системами или интеграцией криптовалют.
Цена обсуждаемая.
Жду ваших предложений в приватные сообщения!
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