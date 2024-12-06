Проект в телеграм (тапалку)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт7 заявок44 просмотра

Заинтересован в приобретении уникального и качественного Telegram-проекта, формата тапалки. Рассмотрю варианты с механиками симулятора, стратегии или другими нестандартными игровыми концепциями.


Критерии:


Не банальный игровой сценарий.

Высокое качество реализации (удобный интерфейс, плавный геймплей).

Возможность кастомизации или масштабирования проекта.

(Желательно) уже доступна аудитория пользователей.


Готов рассмотреть предложения сразу с монетизацией, реферальными системами или интеграцией криптовалют.

Цена обсуждаемая.

Жду ваших предложений в приватные сообщения!

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