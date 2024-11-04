Разработать кликер для режима Drag Racing в телеграм Meta Racing, который будет автоматически переключать передачи в зависимости от попадания в зелёную зону спидометра. Учитывайте, что каждая передача имеет свою зелёную зону. Возможность ручного включения нитро на определённых передачах также приветствуется.