Не було тут того що мені потрібно,тому не суть.

Потрібно зробив гарну програму з gui як на фото.(В таких кольорах і з такими гарними кнопками)

Вшити туди system informer, для перевірки компьютера.

Shellbag для перевірки чи чистили комп'ютер.

Кнопки:

1)Перейти в загрузки

2)Відкрити історію браузера

3)Перевірка system informer

4)Shellbag

5)Мої стім аккаунти через loginusers/config(як зручніше)

6)Папка temp

7)Prefetch

8)Настройка сети и интернет.

Далі потрібно щоб все це було по ключам через KeyAuth api.

І щоб кожен з Адміністраторів міг переходити в панель саме для адмінів і вводити там стім64 гравця і вибирати кнопку чи чесний гравець чи ні. І потім це просто кудись все в txt файл передавалось