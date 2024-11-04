Создать приложение в Телеграм

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки19 просмотров

Ищем в команду идейного разработчика из России или Республики Беларусь для разработки приложения в Телеграмм. Основная идея проекта - создание платформы для психологической помощи подросткам в кризисной ситуации. Уже есть финансовая поддержка государства и контракты на рекламу с крупными крипто-блогерами. Оплата после реализации проекта

Создание ботов
5 месяцев назад
guest_1732789592305
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Заявки фрилансеров

Сергей
 
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