Требуется гейм-дизайнер уровня миддл+ для работы над проектом мобильной игры в жанре hybrid casual для клиента из сферы fintech. Продолжительность проекта составляет 5-6 месяцев.
Создать приложение в Телеграм
Ищем в команду идейного разработчика из России или Республики Беларусь для разработки приложения в Телеграмм. Основная идея проекта - создание платформы для психологической помощи подросткам в кризисной ситуации. Уже есть финансовая поддержка государства и контракты на рекламу с крупными крипто-блогерами. Оплата после реализации проекта
Заявки фрилансеров
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