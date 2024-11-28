Многооконка Revelation online

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки12 просмотров

Написать программу, позволяющую запускать игру в 4+ окна, окна при этом не должны вылетать. Цена договорная

Разработка программ
5 месяцев назад
guest_1732871818848
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Даниил
 
20 лет
9 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
5 месяцев назад

  • Похожие заказы

  • Психолог/автор для настольной игры

    Ищется психолог или автор для разработки настольной игры, включающей 60 карточек: 30 вопросов и 30 заданий для детей (4-9 лет) и их родителей. Цель игры - сократить время, проводимое за гаджетами, и укрепить доверие между детьми и родителями. Предложения по стоимости приветствуются.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Создать приложение в Телеграм

    Необходим идейный разработчик для создания приложения в Телеграм, направленного на психологическую помощь подросткам в кризисной ситуации. Проект имеет поддержку государства и контракты на рекламу с крупными блогерами. Оплата осуществляется после завершения проекта.

    Создание ботов
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Софт для работы с данными API DOTA 2

    Ищется разработчик для создания софта, который будет получать информацию из матчей DOTA 2 через API. Основные задачи включают нахождение игр по заданным параметрам и выгрузку данных о времени, общем счете, ценности и статистике персонажей с задержкой не более 5-10 секунд от реальных событий.

    Интеграция APIРазработка программ
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Чекер на чіти

    Необходимо разработать программу с графическим интерфейсом, включающую system informer и Shellbag для проверки состояния компьютера. Программа должна содержать кнопки для перехода в загрузки, открытия истории браузера, проверки system informer и управления Steam аккаунтами. Реализация через KeyAuth API для администраторов с возможностью сохранения данных в txt файл.

    Разработка программ
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Игра Домино проблема с размером камней (JS)

    $50

    Ищется опытный программист на JavaScript для решения проблемы с уменьшением размеров камней в игре Домино. При увеличении количества камней они слишком сильно уменьшаются и становятся невидимыми. Требуется изменить логику отображения камней после достижения определенного количества. Подробности в коде игры, приложены скриншоты.

    Разработка игрJavaScript
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Реализация интерактивной карты для веб-сайта

    $306

    Необходимо реализовать интерактивную карту для веб-сайта, аналогичную игровым картам. Функционал включает пролистывание, приближение, удаление и клики по иконкам. Карта должна отображать различные типы объектов, такие как клубы или события. Ожидается использование технологии canvas для создания плавного и приятного интерфейса.

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Кликер для режима Drag Racing в телеграм Meta Racing

    $40

    Разработать кликер для режима Drag Racing в телеграм Meta Racing, который будет автоматически переключать передачи в зависимости от попадания в зелёную зону спидометра. Учитывайте, что каждая передача имеет свою зелёную зону. Возможность ручного включения нитро на определённых передачах также приветствуется.

    Создание ботовTelegram
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Афк фид бот, для фарма часов и открытия рейтингового режима. Dota 2

    Необходим разработчик для создания скрипта в Dota 2, который позволит набрать 100 часов. Боты должны двигаться по миду, а одна из команд должна прекращать игру для завершения матчей. Подробный функционал будет указан в техническом задании проекта.

    Написание скриптовСоздание ботов
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    5 месяцев назад