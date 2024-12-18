Базовое ТЗ

Какие возможности несет скрипт?

- Бои

- Карта (2 острова с регионами (1 - 24 регионов 2 - 34 региона ))

- Чат

- форум (логинится достаточно просто в игре, чтобы общатся на форуме)

- Казино (одна игра - рулетка, текстово/графическая)

- Каталог предметов (по предметам чуть позже)

- Личная почта

- Система настроек

- Система недвижимости

- Возможность устраиваться на работу на недвиге

- Система группировок

- Протокольная система (протоколы финансов, боев и правонарушений)

- Полностью система умений, прокачки, боя и развития

- Перевод денег, перевод предметов, поиск персонажей

Админ панель:

- Управление персонажами

- Управление картой

- Управление предметами

- Управление недвижимостью

- Управление ресурсами

- Управление группировками

- Управление средствами общения (форум/чат имеется ввиду)

- Управление страницами на сайте (для помощи например)

Суть игры: военно-экономический симулятор. Грубо говоря.. можна максимально копировать с gwars.io

- Предметы - оружие (это основное), боеприпассы, одежда (броня) , доп предмети

- Недвижимость. Это все заводы и т.п.

- Систему ввода денег в игру

Остальное по ходу розроботки или переделки уже готового скрипта под нас.

Цени предлогайте свои как и время виполнения.