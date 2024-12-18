Скрипт онлайн игри

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт7 заявок240 просмотров

Базовое ТЗ

Какие возможности несет скрипт?

- Бои

- Карта (2 острова с регионами (1 - 24 регионов 2 - 34 региона ))

- Чат

- форум (логинится достаточно просто в игре, чтобы общатся на форуме)

- Казино (одна игра - рулетка, текстово/графическая)

- Каталог предметов (по предметам чуть позже)

- Личная почта

- Система настроек

- Система недвижимости

- Возможность устраиваться на работу на недвиге

- Система группировок

- Протокольная система (протоколы финансов, боев и правонарушений)

- Полностью система умений, прокачки, боя и развития

- Перевод денег, перевод предметов, поиск персонажей

Админ панель:

- Управление персонажами

- Управление картой

- Управление предметами

- Управление недвижимостью

- Управление ресурсами

- Управление группировками

- Управление средствами общения (форум/чат имеется ввиду)

- Управление страницами на сайте (для помощи например)

Суть игры: военно-экономический симулятор. Грубо говоря.. можна максимально копировать с gwars.io

- Предметы - оружие (это основное), боеприпассы, одежда (броня) , доп предмети

- Недвижимость. Это все заводы и т.п.

- Систему ввода денег в игру

Остальное по ходу розроботки или переделки уже готового скрипта под нас.

Цени предлогайте свои как и время виполнения.

Разработка игр
4 месяца назад
sirka
31 год
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
61 отзыв
4 месяца назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
48 отзывов
4 месяца назад
Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 отзывов
4 месяца назад
Марк
 
39 лет
2 года в сервисе
Был
4 дня назад
4 месяца назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Богдан
 
26 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Андрей
 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
27 минут назад
46 отзывов
4 месяца назад

  • Похожие заказы

  • 3D игра сражение драки единоборства или боевик екшн по типу популярной

    $1000

    Требуется разработка 3D игры сражений и единоборств с использованием готовых персонажей. Игра должна поддерживать онлайн поединки в стилях карате, дзюдо или аналогичных. Ожидается использование подходящих игровых движков.

    Разработка игр3ds MaxUnityUnreal Engine
    Разработка игр8 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Небольшой проект на С с использованием библиотеки SDL

    $30

    Необходимо создать игру Тетрис на языке C с использованием библиотеки SDL. Проект должен включать главное меню для запуска игры и отображения лучших результатов. Графические и аудиоматериалы можно взять из интернета или разработать альтернативу. Желательно разделить код на несколько файлов для удобства.

    Разработка игрC
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Написать игру "Шахматы" на языке Verilog

    Требуется разработка игры 'Шахматы' на языке Verilog. Необходимо создать управляющие модули, реализовать прием и обработку данных по протоколу PS/2, а также драйвер для вывода изображения на монитор через VGA. Также нужны модули для сетевого взаимодействия и модуль верхнего уровня для управления всеми компонентами. Проведение верификации требуется.

    Разработка игрРазработка модулей
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Внедрить 2 персонажа в 3Д или 2Д игру боевые искуства типа МорталКомба

    $100

    Необходимо внедрить 2 персонажа в 3D или 2D игру боевых искусств в стиле Мортал Комбат. Задача включает разработку геймплея, возможность сражений и сохранение счета в истории. Персонажи предоставляются в 2D или 3D. Готовый продукт должен быть представлен на сайте.

    Разработка игрСоздание персонажей
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Проект в телеграм (тапалку)

    $1000

    Ищется разработка уникального Telegram-проекта в формате тапалки с нестандартными игровыми механиками. Требуется высокое качество реализации, удобный интерфейс и плавный геймплей. Рассматриваются варианты с кастомизацией, монетизацией и интеграцией криптовалют. Желательно наличие аудитории пользователей.

    Создание ботов
    Разработка игр7 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Создание системы варки продуктов

    $100

    Требуется разработать гибкую систему варки и крафта химических продуктов для игр. Система должна позволять пользователю выбирать продукты со склада, добавлять рецепты варок и использовать различные реакторы. Включите возможность управления процессом варки через меню. Удобство работы и возможность дальнейшего сотрудничества определяют стоимость проекта.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Разработка нескольких игровых/интерактивных проектов:

    Ищется специалист для разработки нескольких интерактивных проектов, включая «Интерактивную карту заповедников», «Агроэколог», «Экоблогер», и другие. Требуется проработка концепций и реализация игровых механик для повышения экологической осведомленности.

    Разработка игр
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Нужен специалист по Unity (юнити)

    Требуется специалист по Unity для доработки почти готового проекта. Необходимо внести изменения: изменить тени главного героя, поправить квест, уменьшить громкость звуков и добавить кнопку на экран старта квеста. Также нужно частично перенести элементы из одной версии в другую. Ожидается возможность продолжения работы над проектом при успешном завершении.

    Доработка сайтовУстранение ошибокUnity
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Психолог/автор для настольной игры

    Ищется психолог или автор для разработки настольной игры, включающей 60 карточек: 30 вопросов и 30 заданий для детей (4-9 лет) и их родителей. Цель игры - сократить время, проводимое за гаджетами, и укрепить доверие между детьми и родителями. Предложения по стоимости приветствуются.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад