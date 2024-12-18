Требуется разработка 3D игры сражений и единоборств с использованием готовых персонажей. Игра должна поддерживать онлайн поединки в стилях карате, дзюдо или аналогичных. Ожидается использование подходящих игровых движков.
Скрипт онлайн игри
Базовое ТЗ
Какие возможности несет скрипт?
- Бои
- Карта (2 острова с регионами (1 - 24 регионов 2 - 34 региона ))
- Чат
- форум (логинится достаточно просто в игре, чтобы общатся на форуме)
- Казино (одна игра - рулетка, текстово/графическая)
- Каталог предметов (по предметам чуть позже)
- Личная почта
- Система настроек
- Система недвижимости
- Возможность устраиваться на работу на недвиге
- Система группировок
- Протокольная система (протоколы финансов, боев и правонарушений)
- Полностью система умений, прокачки, боя и развития
- Перевод денег, перевод предметов, поиск персонажей
Админ панель:
- Управление персонажами
- Управление картой
- Управление предметами
- Управление недвижимостью
- Управление ресурсами
- Управление группировками
- Управление средствами общения (форум/чат имеется ввиду)
- Управление страницами на сайте (для помощи например)
Суть игры: военно-экономический симулятор. Грубо говоря.. можна максимально копировать с gwars.io
- Предметы - оружие (это основное), боеприпассы, одежда (броня) , доп предмети
- Недвижимость. Это все заводы и т.п.
- Систему ввода денег в игру
Остальное по ходу розроботки или переделки уже готового скрипта под нас.
Цени предлогайте свои как и время виполнения.
Заявки фрилансеров
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