Создать ГТА Киев

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка84 просмотра

Здравствуйте. Нужно создать карту ГТА Киев, саму оболочку. Персонажа можно оставить условного Томи Версетти из Гта Вайс Сити. Те же машины, люди...здания, что из Гта Вайс Сити, только карта города Киева. Говорят, есть талантливые модисты, программисты и ...исты. Жду предложения, план работы, эскизы и прочие моменты.

Разработка игр
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Олексій 
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