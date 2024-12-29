Создание 2д платформера с элементами боёвки

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт4 заявки24 просмотра

Нужно создать 2д платформер с элементами боёвки наподобие игры Ninja Arashi 2 и тому подобных.

Нужно создать основные механики главного героя и нескольких врагов (10 вариаций врагов), механику сохранения данных, магазина прокачки, механику перехода на другие уровни(50 уровней и готовых собранных механик), 3 главных босса.

Вся графика на нас, от вас требуется техническая часть.

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Разработка игр
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