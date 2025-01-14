Обновление цен и автоматическая отправка Steam Gift для Funpay.com

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Весь процесс разработки для funpay.com

1. Автоматическое обновление цен в каждом лоте на сайте funpay.com (цены берутся со steamdb.info):
Краткое описание:
В каждом лоте цены обновляются автоматически ежесуточно в установленное время. Необходимо сделать так, что я также мог обновить цены принудительно в любое время.
Примечание:
Курс доллара в Steam отличается от курса ЦБ. Потребуется высчитывать правильный курс в Steam (об этом более детально расскажу исполнителю. Допустима погрешность до 2% от курса Steam);
Нужно, чтобы бот ежесуточно в установленное время проверял возможность отправки игры по регионам (Россия, Казахстан, Украина, СНГ) и обновлял цену в каждом лоте (об этом более детально расскажу исполнителю).

 

2. Автоматическая отправка игры в Steam через Steam Gift (подарком):
Краткое описание: после оплаты товара на сайте funpay.com покупатель отправляет в чат с продавцом ссылку на его профиль Steam, код дружбы или ссылку на быстрое приглашение в друзья. После чего бот самостоятельно добавляет покупателя в друзья и отправляет необходимую игру. По завершению бот оповещает в чат о том, что заказ выполнен.
Примечание:
Бот начинает отправку товара только после оплаты товара. И отправляет именно тот товар, что купил покупатель;
Бот должен уметь выполнять одновременно несколько доставок;
Бот должен осуществлять отправку товара с правильного региона. Об этом более детально расскажу исполнителю;
Должна быть обработка ошибок Gift’ов (пример: у человека аккаунт с неправильным регионом и бот не может отправить игру через Steam Gift)


Весь процесс разработки должен занять не более 3 месяцев;
Исполнитель обязан предоставить всю разработку под ключ (исходный код) в готовом виде. Без багов, полностью рабочий вариант со всеми выполненными и проверенными условиями заказа;
Запрещено распространять готовый продукт в сети интернет и каким-либо другим образом, без согласования с заказчиком;
Ищу исполнителя с дальнейшим сотрудничеством.

Более подробные детали заказа обсуждаются с исполнителем.
Работа предстоит сложная, хотя может показаться всё просто.
Точно не подойдет тем у кого мало опыта.
Ищу ребят с большим опытом или тех, кто уже имел дело с подобной разработкой по продаже игр из Steam.
Итоговая цена обсуждается отдельно.

Автоматизация процессовСоздание ботов
4 месяца назад
guest_1736844736452
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Михаил
 
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