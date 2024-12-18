Требуются специалисты веб разработки, написания программ и работы с ИИ

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт7 заявок47 просмотров

Оплата хорошая, желающим отписать в лс

Написание программы для автоматизации вычислительной машины и последующего использования

Автоматизация процессовРазработка программ
4 месяца назад
guest_1736181854679
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Заявки фрилансеров

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