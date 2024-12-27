Android Custom Tabs

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Закрыт2 заявки9 просмотров

Создание операционной системы Custom Android для планшета Lenovo M8.

Создать специализированную операционную систему для профессионального использования водителями-международниками, минимизировав нагрузку на устройство и обеспечив возможность удалённого управления.

Android
4 месяца назад
guest_1736022602717
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