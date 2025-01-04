Здравствуйте, у нас открыт один игровой сервера на выделенном сервере (все доступа есть). Нужно проанализировать работоспособность сервера и определить в чем проблема почему сервер время от времени зависает или падает. Ищем опытного сисадмина что бы мог решить наш вопроси, указать на проблемы которые нужно исправить.