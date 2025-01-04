Проанализировать работоспособность сервера

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки28 просмотров

Здравствуйте, у нас открыт один игровой сервера на выделенном сервере (все доступа есть). Нужно проанализировать работоспособность сервера и определить в чем проблема почему сервер время от времени зависает или падает. Ищем опытного сисадмина что бы мог решить наш вопроси, указать на проблемы которые нужно исправить.

Оптимизация производительности
4 месяца назад
merlin1991
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