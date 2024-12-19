Сисадмин / специалист по сетям для настройки leased line айпи телефони

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрытнет заявок10 просмотров

Доброго дня! Нужно сделать выделенную линию между сервером телефонии Азерсел (оператор в Азербайджане) и нашим сервером (которого пока нет), чтоб можно было получить СИП транк для подключения к CRM SalesRander

Прошу прощения за скудное описание - плохо ориентируюсь в теме. Но есть контакты коллег и после предварительного обсуждения здесь сведу вас, обьяснят подробнее.

4 месяца назад
guest_1735038852000
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

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