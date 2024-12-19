Ищется квалифицированный системный администратор для настройки системы. Необходим опыт в администрировании и уверенные навыки работы с различными системами. Ожидается качественная настройка и оптимизация под нужды проекта.
Сисадмин / специалист по сетям для настройки leased line айпи телефони
Доброго дня! Нужно сделать выделенную линию между сервером телефонии Азерсел (оператор в Азербайджане) и нашим сервером (которого пока нет), чтоб можно было получить СИП транк для подключения к CRM SalesRander
Прошу прощения за скудное описание - плохо ориентируюсь в теме. Но есть контакты коллег и после предварительного обсуждения здесь сведу вас, обьяснят подробнее.
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