Нужно грамотный сис админ

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Закрыт7 заявок31 просмотр

Нужно грамотный сис админ

чтобы настроить ситему

4 месяца назад
ali1983
41 год
год в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Виктор
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Алексей
 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
315 отзывов
4 месяца назад
#1
Системное администрирование
Максим
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
18 отзывов
4 месяца назад
Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
99 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Системное администрирование
Виктор
 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
129 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Системное администрирование
Вадим
 
24 года
год в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
31 отзыв
4 месяца назад
Ирлан
 
17 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад