Закрыть поддомены от индексаци

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  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки17 просмотров

Здравствуйте. Нужна помощь в закрытии поддоменов от индексации. В корне одна папка, есть файл htaccess.

4 месяца назад
Falman
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#1
Системное администрирование
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