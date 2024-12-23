Необходимо настроить хостинг для работы с почтой на домене svexpressinc.com. Требуется внести настройки DNS, прописать nameservers на Cloudflare, разблокировать домен и подготовить почту для работы в Microsoft Outlook. Почта должна быть перенесена на другого пользователя, находящегося в другой стране.