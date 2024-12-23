Требуется помощь в написании технического задания для автоматизированной системы сбора статистики. Необходимо оформить ТЗ согласно готовому шаблону. Ищем системного и бизнес аналитика для выполнения задачи.
Закрыть поддомены от индексаци
Здравствуйте. Нужна помощь в закрытии поддоменов от индексации. В корне одна папка, есть файл htaccess.
Заявки фрилансеров
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