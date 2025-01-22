Исправить ошибку в дискорде

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки47 просмотров

Здравствуйте, скачал 44калибр, когда то он у меня работал спокойно, сейчас получаю ошибку в дискорде, Log size is more then 8 MB. Sending isn`t available., как это можно исправить? плачу хорошие деньги, с вас требуется ответственность и качественное решение! если вы не знаете справитесь ли пожалуйста не оставляйте заявку!

Устранение ошибок
3 месяца назад
EduardSuf
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