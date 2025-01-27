Пробелемы с Activation Lock

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Закрыт2 заявки181 просмотр

Здравствуйте, купила старый айпад 3 модель A1416, но к сожалению там Activation Lock, может кто то сможет помочь?

3 месяца назад
guest_1738838155279
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