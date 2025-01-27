Ищется специалист по системному программированию для создания проекта на ComfyUI и Stable Diffusion. Задача включает обучение генеративной модели для онлайн-сервиса, создание кастомных пайплайнов, работу с Inpainting и Img2img, а также подготовку датасетов. Опыт работы с указанными инструментами обязателен.