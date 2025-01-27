Запустить приложение в среде Linux

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Закрыт1 заявка268 просмотров

Запустить приложение в среде Linux. приложение написано на c++. Нужно сделать образ как прошивку, чтоб можно было залить на флешку и прошивать этой флешкой ПК. Это приложение для слотов.

C++
3 месяца назад
Slotsoft
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Владимир
 
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