Программирование PHP. Доработка интеграции.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт6 заявок187 просмотров
У нас есть своя самописная система. В реализации использован PHP.В системе реализовано первоначальное получение заявок от клиентов из разных рекламных источников и дальнейшая их отправка по интеграции в популярные CRM системы заказчика (АМО, Битрикс и другие) по методу API. Необходимо доработать на стороне нашей CRM интеграции, отправку данных во внешние системы, а именно добавить проверку успешности отправки (получения) и в случае ошибки инициализировать повторную отправку заявки.
PHPДоработка сайтовИнтеграция API
3 месяца назад
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