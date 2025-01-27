Доделать скрипт под ubuntu

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Закрыт2 заявки216 просмотров

Требуется доработать готовый скрипт.

Нужно сделать запуск докер в докере через прокси.

Подробности исполнителю.

Опыт с докером, компосом did, bush итд.

Оплата по факту готовности, после тестирования работы.

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