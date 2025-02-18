Требуется исправить проблемы с выводом круговой диаграммы в компоненте опроса Community Surveys 6.0.10 на Joomla 3.9.25. Проблема заключается в том, что при наличии одного результата диаграмма отображается корректно, но при нескольких результатах она не выводится. Необходимо найти и устранить данную ошибку.