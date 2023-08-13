Fullstack developer

Мой стэк технологий: Symfony, Yii2, Laravel, Cakephp, CodeIgniter, Node.js

Битрикс, Wordpress, Opencart, Prestashop, Modx, Joomla

Git, Composer, PhpUnit, Selenium, Html5, Css, js, jquery, SaaS

Mysql, Phpshtorm, Trello, Jira, Monday, Xdebug, Vue.js

Опыт php 6 лет

Непосредственно программист-разработчик, не студия и не посредник.

Последние время занимаюсь разработкой на Lavarel, так же работал на высоконагруженых проектах

Качественный, грамотно спроектированный, хорошо оформленный код.

Готов работать 8 часов в день, 5/2

Могу поддерживать связь голосом

Оплата или на карту или на яндекс деньги

По зарплате договоримся

Мои работы:

https://tripshock.com/

https://vzyat-zaym.ru/

https://deutsch-kurs-hannover.de/ Мой скайп qullupwebb

Телеграмм @shand_st

Email [email protected]