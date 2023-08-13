Fullstack developer
Мой стэк технологий: Symfony, Yii2, Laravel, Cakephp, CodeIgniter, Node.js
Битрикс, Wordpress, Opencart, Prestashop, Modx, Joomla
Git, Composer, PhpUnit, Selenium, Html5, Css, js, jquery, SaaS
Mysql, Phpshtorm, Trello, Jira, Monday, Xdebug, Vue.js
Опыт php 6 лет
Непосредственно программист-разработчик, не студия и не посредник.
Последние время занимаюсь разработкой на Lavarel, так же работал на высоконагруженых проектах
Качественный, грамотно спроектированный, хорошо оформленный код.
Готов работать 8 часов в день, 5/2
Могу поддерживать связь голосом
Оплата или на карту или на яндекс деньги
По зарплате договоримся
Мои работы:
https://deutsch-kurs-hannover.de/ Мой скайп qullupwebb
Телеграмм @shand_st
Email [email protected]
Портфолио
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