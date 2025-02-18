Доделать сайт. Ниша: Музыкальная Индустрия

$327
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок177 просмотров

Разработка серверной части веб-сайта. Ниша: Музыкальная Индустрия.
Объём задач:
1. Создание собственной мультиссылки.
2. Перевести фронтенд на фреймворк nuxt, чтобы сайт отображался в поисковиках
3. На сайте пользователи будут подписывать договор на оказание услуг, нужно сделать интеграцию с битрикс.
4. Оплату услуг нужно сделать через Юмани (Думаю, через этот сервис лучше всего).
5. Доделать дизайн.
Бюджет при необходимости можем увеличить.
Полное ТЗ распишу исполнителю.

1С-БитриксNuxtДоработка сайтовИнтеграция платежных системРазработка бэкенда
2 месяца назад
Sergey_Freelance
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