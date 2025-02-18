Разработка серверной части веб-сайта. Ниша: Музыкальная Индустрия.

Объём задач:

1. Создание собственной мультиссылки.

2. Перевести фронтенд на фреймворк nuxt, чтобы сайт отображался в поисковиках

3. На сайте пользователи будут подписывать договор на оказание услуг, нужно сделать интеграцию с битрикс.

4. Оплату услуг нужно сделать через Юмани (Думаю, через этот сервис лучше всего).

5. Доделать дизайн.

Бюджет при необходимости можем увеличить.

Полное ТЗ распишу исполнителю.