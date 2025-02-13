Fullstack разработка web app

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок384 просмотра

Нужно доделать проект (карточная игра идентичноое "Durak online"), который готов на 70-80%, нужно устранить баги веб приложения. Необходим опыт со стеком и с анимациями.
Стек: Vue + Laravel + Inertia.
Также рассчитываем на дальнейшее сотрудничество для обновлений приложения. Оставляйте ваш тг для связи

LaravelVue.jsУстранение ошибок
3 месяца назад
nikita_litvinenk
27 лет
6 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Стас
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 отзывов
3 месяца назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
3 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
15 отзывов(-1)
3 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
20 часов назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
Лучший разработчик сайтов апреля
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Дану
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
11 часов назад
3 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад
Дмитрий
 
36 лет
9 месяцев в сервисе
Был
19 часов назад
3 месяца назад
Саша
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
3 месяца назад
Дмитрий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 отзыва(-2)
3 месяца назад

  • Похожие заказы

  • Сайт

    Требуется разработка современного мультиязычного сайта для MedCare24 GmbH. Сайт должен включать главную страницу, разделы о компании и услугах, галерею проектов и контакты. Основные требования: адаптивный дизайн, интуитивный интерфейс, поддержка нескольких языков, интеграция с соцсетями и SEO-оптимизация. Все материалы готовы, необходима быстрая реализация.

    Создание сайтовWordPress
    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Разработать сайт на WordPress

    Необходимо разработать одностраничный сайт на WordPress для агентства, специализирующегося на OnlyFans. Сайт должен включать разделы о компании, услугах, моделях, отзывах, результатах, часто задаваемых вопросах и контактной информации. Требуется адаптивный дизайн, быстрая загрузка, SEO-оптимизация и интеграция с социальными сетями. Срок разработки — 7 дней.

    Создание одностраничных сайтовWordPress
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создать Лендинг

    Разработка лендинга для продажи станций биологической очистки в Ярославле, Кинешме, Иваново и Костроме. Сайт должен включать главный экран, блоки с преимуществами, процесс покупки, калькулятор расчета стоимости и отзывы клиентов. Требуется современный дизайн, адаптивность, SEO-оптимизация и интеграция с CRM. Срок разработки - 10-14 дней, бюджет - 30 000 - 50 000 руб.

    Создание лендинговElementorTildaWordPress
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создание лэндинга для компании по архитектуре и девелопменту

    Требуется разработка лэндинга для архитектурной компании Cultura на платформе Tilda. Сайт должен привлекать инвесторов и клиентов, презентовать услуги и проекты. Необходимы форма обратной связи, интеграция с соцсетями, мультиязычность и адаптивный дизайн. Сроки - 3 недели, бюджет обсуждается.

    Дизайн лендинговTilda
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создание сайта для помощи пенсионерам

    Требуется разработка сайта для сервиса помощи пенсионерам в Кане. Цель — представить услуги (доставка, перевозка, помощь по дому) и обеспечить удобный интерфейс для пожилых пользователей. Сайт должен включать формы заказа, отзывы клиентов и адаптивный дизайн. Ожидаемый срок разработки — 2–4 недели, бюджет — 200 евро.

    Создание сайтовTildaWordPress
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создать одностраничный сайт

    Разработайте одностраничный сайт с формой для ввода номера В/У и анимированной загрузкой данных. Сайт должен включать админ панель для добавления данных, которые отображаются при поиске. Дизайн должен напоминать официальный сайт ГИБДД. Срок выполнения - 3 дня.

    Создание одностраничных сайтов
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сайт под ключ на WordPress

    $2000

    Требуется разработать клон сайта 11.doramalive.news на WordPress, сохранив все функции и дизайн, кроме личного кабинета. Добавить блок описания дорамы после комментариев и плеер в карточку дорамы. Работа только по договору или безопасной сделке.

    Создание сайтовWordPress
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Разработать сайт под ключ WordPress, от начала до конца

    $2000

    Требуется разработать клон сайта yummy-anime.ru на платформе WordPress с полным функционалом и дизайном, за исключением личного кабинета. Необходимо добавить блок описания аниме после комментариев. Работа будет выполнена по договору или через безопасную сделку.

    Создание сайтовWordPress
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Создание темы на WordpRess под ключ

    $1000

    Требуется создать тему на WordPress под ключ с 5 страницами и функцией смены светлой и темной темы. Верстка подготовлена, но нуждается в доработках. Необходимо обеспечить скорость 95+ по Google Speed для ПК и мобильных устройств. Комментарии и плеер не требуются. Все детали будут предоставлены в личной переписке.

    Доработка сайтовWordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Сайт

    Требуется разработка простого сайта для благотворительного фонда. Имеется пример, который необходимо использовать в качестве основы для создания. Ожидается качественная реализация с учетом предоставленных материалов и требований.

    Создание сайтов
    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад