Необходимо создать информационный сайт о лазерной косметологии на платформе WordPress. Проект 'под ключ' включает все этапы разработки, от дизайна до запуска сайта.
Сайт
Необходим простой сайт для благотворительного фонда. Есть пример того каким он должен быть.
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