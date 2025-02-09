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Закрыт25 заявок189 просмотров

Необходим простой сайт для благотворительного фонда. Есть пример того каким он должен быть.

Создание сайтов
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Максим
 
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Степан
 
22 года
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25 дней назад
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Максим
 
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Сергей
 
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Максим
 
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Лучший разработчик сайтов апреля
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Сайты «под ключ»
Назарій
 
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Евгений
 
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Евгений
 
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Денис
 
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Олена
 
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Даша
 
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8 часов назад
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Вадим
 
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9 часов назад
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ТОП-5
Сайты «под ключ»
Андрей
 
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9 часов назад
85 отзывов
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ТОП-10
Сайты «под ключ»
Дмитро
 
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Алексей
 
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